FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

FED faiz toplantısının yapılacağı tarih için meraklı bekleyiş devam ediyor. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren Kasım ayı FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

Dünya ekonomi piyasasının gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. FED faiz toplantısından çıkacak karar ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için büyük önem taşıyor.

FED faiz toplantısı 2022 yılında 7. kez gerçekleştirilecek. FED bu yıl içerisinde toplam 9 kez toplantı düzenleyecek.

FED son iki toplantısı olan Temmuz ve Eylül ayında 75 baz puan artırımına gitti. Bu toplantıda beklentiler yine bu yönde.

Peki FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte o tarih..

FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz kararı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu toplantıda alınacak FED faiz kararının 2 Kasım günü saat 21.00'de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.