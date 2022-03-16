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    FED faizi 25 baz puan artırdı

    FED faizi 25 baz puan artırdı

    ABD Merkez Bankası FED, 4 yıl sonra ilk kez faiz artışına giderek, politika faizini 25 baz puan artırdı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 21:21
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, küresel ekonomide dünyadaki yüksek enflasyonun daha da artması endişesi yaşatıyor.

    Bölgeden gelen haberler ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar fiyatlamaları büyük ölçüde etkiliyor.

    Bu nedenler gözler, merkez bankalarının atacağı adımlardaydı.

    2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılan, küresel piyasaların ana odak noktası olan ABD Merkez Bankası (FED), beklenilen açıklamayı yaptı.

    FED FAİZ ARTIRDI

    ABD Merkez Bankası (FED), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

    FED faizi 25 baz puan artırdı #1


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