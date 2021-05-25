FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs 2021 faiz kararı toplantısı...

Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Mayıs ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Küresel yatırımcıların gözü kulağı FED toplantısına çevrildi.

Finansal piyasayı şekillendirecek FED toplantısının ardından döviz kurları nasıl etkilenecek merak ediliyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor. Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı Mayıs ayında 27-28 Mayıs tarihinde yapılacak.

Bu hafta perşembe günü yapılması gerçekleştirilecek toplantının saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.

Diğer aylarda gerçekleştirilecek olan toplantıların tarihleri ise şöyle: 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.