FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz 2021 faiz kararı toplantısı...

Küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı, Temmuz ayı için belli olacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Küresel yatırımcıların gözü kulağı FED toplantısına çevrildi.

Finansal piyasayı şekillendirecek FED toplantısının ardından döviz kurları nasıl etkilenecek merak ediliyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor. Peki FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar..

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı, 27-28 Temmuz tarihinde yapılacak.

Salı günü başlayacak toplantının çarşamba günü saat 21.00'de sona ermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.

Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (FED), 12 Ağustos perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Diğer aylarda gerçekleştirilecek olan toplantıların tarihleri ise şöyle: 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.