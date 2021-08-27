Felaket bölgelerinde, afetzedelere verilen sözler tutuluyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen çeşitli felaketlerin ardından devlet vatandaşına yardım elini uzattı, verdiği sözleri tek tek yerine getirdi.

Türkiye, son dönemde farklı bölgelerdeki afetlerle büyük acılar yaşadı.

Rize, Giresun, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketleri..

Elazığ, Malatya ve İzmir'de deprem felaketi..

Antalya ve Muğla'daki yangın felaketleri..

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen bu felaketlerde birçok vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda ev felaketler nedeniyle yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının ardından; bakanlar felaketlerin yaşandığı bölgelere anında giderek vatandaşlara omuz verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, felaket bölgelerinde onlarca gün kaldı ve çalışmaları yerinde inceleyerek sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi aktardı.

Vatandaşların sorunları tek tek dinlendikten sonra planlar hazırlandı zarar görüp yıkılan evler tek tek yeniden yapılmaya başlandı.

SÖZ VERDİ, SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, felaket bölgelerinde yeniden yapılanma için 1 yıl sözü verdi.

Verilen sözler yerine getirildi; 1 yılın ardından Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAF: Elazığ'da depremzedeler için 1 yıl içerisinde yapılan konutlar

Aynı durum Giresun'da da yaşandı.

Devlet verdiği sözü yerine getirdi ve sel felaketinde yıkılan konutların yerine yenileri yapıldı.

İzmir'deki depremin ardından da vatandaşlara yeni konutların sözü verildi.

Bölgede çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Yangın felaketlerinin ardından yaraların sarılması için harekete geçildi.

Kısa sürede yeni evler için çalışmalar başladı.

1 YIL İÇERİSİNDE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışına yapacağı ziyaret öncesinde "Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de sel afetine uğrayan bölgeler, yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp vatandaşlarımız rahatlıkla huzur içerisinde evlerine dönecekler." dedi.

Felaket bölgelerinde, afetzedelere verilen sözler tutuluyor VİDEO

FOTOĞRAF: Malatya'da depremzedeler için 1 yıl içerisinde yapılan konutlar

FOTOĞRAF: Giresun'da selzedeler için 1 yıl içerisinde yapılan konutlar