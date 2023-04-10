Feleknas Uca'dan terörist başı açıklaması: Öcalan'ı serbest bırakacağız Millet İttifak'nın gizli ortağı PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP'nin Batman Milletveli Feleknas Uca, yaptığı konuşmada 15 Mayıs sabahı Öcalan'ı serbest bırakmak için hep birlikte çalışma çağrısı yaptı.

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Seçim arenasında sayılı günler kala beklenen milletvekili aday listeleri belirlendi.

Bölücü terör örgütü PKK ile bağını koparmayan HDP, Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayına göre politikasını belirledi.

HDP, 14 Maysı'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için aday çıkarmama kararı aldı.

Bu kararın temel nedeni ise Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek destek.

Bunun ardından HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik destek nedeniyle Millet İttifakı'nda kriz çıktı.

HDP desteği istifaları getirdi

Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına dikkat çekerek İyi Parti'den istifa etti.

"Terörün gölgesi altında olmam" diyen Ağıralioğlu'nun sözleri dikkat çekerken, HDP'den yapılan açıklamalar amaçları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Vekilden terörist başına destek

Son olarak bunlardan biri, HDP'de milletvekili adayları listesinde dışarıda kalan Feleknas Uca.....

Uca, yaptığı konuşmalarıyla PKK desteğini bir kez daha dile getirdi.

Batman Milletvekili Uca, yaptığı açıklamalarda terörist başı Öcalan'ı çıkartmak için çalışacaklarını ifade etti.

"Sayın Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız"

Feleknas Uca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: