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    Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Erdoğan'a teşekkür

    Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.
    • AA
    • 28.07.2020 - 20:47
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    Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Erdoğan'a teşekkür

    Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

    BARTHOLOMEOS'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SÜMELA TEŞEKKÜRÜ

    Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade etti.

    Bartholomeos, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını da tebrik etti.

    Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Erdoğan'a teşekkür #1

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