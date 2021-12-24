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- Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
- AA
- 24.12.2021 - 19:19
Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.
AYİN VE ETKİNLİKLERE KATILAMAYACAK
Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.