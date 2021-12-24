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    Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Fener Rum Patriği Bartholomeos'un koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
    • AA
    • 24.12.2021 - 19:19
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    Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

    AYİN VE ETKİNLİKLERE KATILAMAYACAK

    Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.

    Fener Rum Patriği Bartholomeos un Kovid-19 testi pozitif çıktı #1

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