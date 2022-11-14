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    Fener Rum Patriği, Taksim’deki saldırıyı kınadı

    Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırının olduğu alana geldi. Bartholomeos, “Dünkü olayı nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz” dedi.
    • 14.11.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 16:10
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    Fener Rum Patriği, Taksim’deki saldırıyı kınadı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde dün gerçekleşen bombalı saldırının ardından, olay yerine kurulan platforma vatandaşlar tarafından karanfil bırakılıyor.

    Fener Rum Patriği Bartholomeos da, patlamanın yaşandığı yere geldi.

    “Nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz”

    Burada konuşan Bartholomeos, “Bütün sabah ve akşam dualarımızda, ayinlerimizde Yüce Allah’a bunu niyaz ediyoruz. İnşallah memleketimize daimi barış, birlik ve beraberlik en kısa zamanda döner ve insanlar mesut, refah yaşarlar. Temennimiz ve dualarımız bu istikamettedir. Dünkü olayı nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz.” dedi.

    İsrail Başkonsolosluğu’nun çiçeğine tepki

    Farklı ülkelerin konsolosluklarından temsilciler de platforma karanfil bıraktı.

    DHA’nın haberine göre İsrail Başkonsolosluğu adına bırakılan çiçeğe, vatandaşlar tepki gösterdi.

    Fener Rum Patriği, Taksim’deki saldırıyı kınadı #1

    Fener Rum Patriği, Taksim’deki saldırıyı kınadı #2


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