Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi ne zaman? Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi ne zaman? Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı hakkında konuştu. Peki, Ali Koç aday olacak mı?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını evinden yönetti. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de toplantıyı, Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kurallarına uyarak takip etti.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan başkanlık seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kızılhan'ın açıklamasına göre, sarı-lacivertli kulübün başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. Çoğunluk sağlanamadığı halde seçim 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, Ali Koç'un yeniden başkan adayı olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Peki, Ali Koç aday olacak mı? İşte Ali Koç'un açıklaması...

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Haziran ayında düzenlenecek seçime dair konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine sorulan 'yeniden başkanlık' sorusunu yanıtladı.

Koç, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda, "Olağan genel kurul yapılacak. Gerekli duyuruları yapacağız. Başkan adaylığım için net bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlar ne gerektiyorsa yapacağız." dedi.