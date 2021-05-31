Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı? Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı sorusu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 3 yıllık ekonomi programını kamuoyuna duyurmasının ardından gündeme geldi. Peki Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı?

Kripto para piyasasına hızlı bir giriş yapan dünyaca ünlü spor kulüpleri, kendi FAN Token'larını çıkartma çalışmalarını sürdürüyor.

Türk dev spor kulüpleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, kendi Token'larını çıkartarak yarışta önde gözükse de Fenerbahçe sessiz sedasız ilerleyişini sürdürüyor. Türk spor kulüpleri tarafından benimsenen Fan Token'lar taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 yıllık ekonomik programını kamuoyuna duyurdu. Ekonomik program çerçevesinde dijital varlıkların önemi de gözler önüne serildi.

Peki Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı? İşte detaylar...

FENERBAHÇE FAN TOKEN ÇIKACAK MI?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından açıklanan yatırımlar arasında son dönemlerde oldukça popüler olan kripto para da yer alıyor.

Koç'un açıkladığı ekonomik programa göre, Fenerbahçe'nin yeni gelir kaynaklarından birinin de dijital dünyada atılan adımlar olduğu görülüyor.

Kripto para, bu programda net bir biçimde adlandırılmasa da dijital varlıklar içerisinde olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Fan Token çıkartması ile birlikte bu şirketlerin altyapısını sağlayan Chiliz ve Socios ibi şirketlerle iletişim halinde olduğu iddia edildi.

Henüz ne zaman hayata geçirileceği belirtilmeyen Fenerbahçe Token için çalışmalarını sessiz sedasız yürüttüğü belirtildi.

FAN TOKEN NEDİR?

Traftar Token olarak da anılan Fan Token'lar, spor kulüpleri ile taraftarları arasındaki etkileşimi güçlendirmek, taraftarlara bazı konularda söz hakkı vermek, ayrıcalık tanımak ve avantajlar sağlamak amacıyla çıkarılmakve bu Token'lar Chiliz altyapısıyla çalışmaktadır.

Token sahibi takımlar arasında dünya çapında birçok kulüp vardır. Yatırım amacıyla da alınıp saklanabilen Fan Token'ların arasında; Paris Saint German, Barcelona, Roma, Atletico Madrid, Juventus gibi takımlar bulunurken Trabzonspor ve Galatasaray gibi yerli takımlar da yer almaktadır.

Token sahibi olanlar, ''Socios'' üzerinden sunulan anketlere oy verme hakkını elde etmekte ve böylece takımın atacağı adımlarda söz sahibi olmaktadır. Global borsalarda listelenmeye başlayan Fan Token'ların değeri artmakta ve böylece yatırımcısına para kazandırmaktadır.

TOKEN NEDİR?

Kendi blokzinciri bulunmayan Token'lar, var olan kripto para biriminin blokzincirine bağımlıdır. Token'lar genellikle Ethereum blok zinciri üzerinde yer almaktadır.

Token ile Coin aynı şey değildir. Coin kendine ait bir blok zincirine sahiptir, Token ise mevcut blok zinciri üzerine inşa edilmiştir.