Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Greuther Fürth ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar..

Yeniden başkan seçilen Ali Koç, bu sene şampiyonluk hedeflediklerini ve buna göre bir kadro kuracaklarını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından takımın başına Vitor Pereira getirildi ve Steven Caulker ile Serdar Dursun kadroya dahil oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına ise Vitor Pereira yönetiminde yaptığı çalışmalar ile devam ediyor.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren sarı-lacivertli ekip, Greuther Fürth ile hazırlık maçı yapacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, 4 Ağustos Çarşamba günü ise Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.