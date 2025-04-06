Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçlardaki VAR hakemlerini açıkladı.
VAR HAKEMİ POLONYALI STEFANSKİ OLDU
MHK'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Daniel Stefanski yer alacak.
AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.
MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK
Diğer yandan Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.
Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
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