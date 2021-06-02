Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelenecek mi? Seçim günü yasak var..

Haziran ayını kapsayan normalleşme kararları sonrasında Fenerbahçe'de her 3 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin akıbeti merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelenecek mi?

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı için geçerli olan kararlar açıklandı. Alınan yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Haziran sonuna kadar pazar günleri uygulanmaya devam edecek.

2 gün süren Fenerbahçe seçimlerinde oy atma işleminin yasak gününe denk gelmesi nedeniyle sarı lacivertliler, başkanlık seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor.

Peki Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelenecek mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ERTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, başkanlık seçim tarihini 5 Haziran cumartesi ve 6 Haziran pazar olarak bildirmişti. Tüzük gereği adaylar ilk gün konuşmalarını yaparken ikinci gün ise sadece oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor.

Yani Fenerbahçe seçiminin en önemli aşaması, sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Bu kapsamda, seçimin 25-26 Haziran ya da yasakların bitmesinin beklendiği 3-4 Temmuz'a ertelenebileceği düşünülüyor. Bu işlem için kulübün gazete veya sitelerden duyuru yapması bekleniyor.

Dün düzenlenen basın toplantısında, seçimlerin tarihlerindeki sıkıntıyı gündeme getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları kaydetti:

"Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak."