Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamayışı meyvesini verdi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

EROL BULUT DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ayrılığın 'karşılıklı anlaşarak' gerçekleştiği belirtilirken, sarı-lacivertli kulüpten bir de yazılı açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

EROL BULUT'UN FENERBAHÇE KARİYERİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

