Fenerbahçe'den Ali Koç'un ziyaretleriyle ilgili açıklama: Mesnetsiz iddialar Fenerbahçe'den Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz günlerde siyasi parti liderlerine yaptığı ziyaret sonrası gündeme gelen bazı iddialara ilişkin, açıklama geldi. Açıklamada ortaya atılan iddiaların "kötü" niyetli olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Ali Koç'un gerçekleştirdiği bu görüşmelerin ardından ise bazı iddialarda bulunulmaya başlanıldı.

"ZİYARETLERİN ASIL AMACI KOALİSYON" İDDİASI

Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilerek ziyaret etmediğine yönelik başlayan iddialar, yine Koç'un ekonomik nedenlerden dolayı CHP ile MHP'nin koalisyon kurmasını istediğine yönelik söylemlerle devam etti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddiaların ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada iddialar için, "mesnetsiz" denildi.

Kulübün sosyal medyasından yayınlanan açıklamaya, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur." sözleriyle başlandı, devamında ise şu ifadeler yer aldı;

"BU ZİYARETLERİN SİYASİ GÜNDEMİ VE AMACI BULUNMAMAKTADIR"

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

"FENERBAHÇE, TÜM PARTİLERE EŞİT MESAFEDE DURMAYA ÖZEN GÖSTERİR"