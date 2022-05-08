Fenerbahçe'den Ekrem İmamoğlu'na cevap: Sandıkta hesaplaşırız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında başlayan tartışmada özür bekleyen Fenerbahçe'den, "Bu camia, sandıkta hesaplaşmayı çok iyi bilir" açıklaması geldi.

Fenerbahçe ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga büyüyor.

İmamoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'ı bordo-mavi kravatla ziyaret etmişti.

Daha sonra İmamoğlu'nun Trabzospor şampiyonluğu sonrasında mutluluktan ağladığı fotoğraf kamuoyuna yansımış ardından da Karadeniz gezisinde İmamoğlu'nun Trabzonsporluluğu adeta tavan yapmıştı.

"İmamoğlu İstanbul'u temsil etsin"

Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'na yüklendi.

İBB Başkanı'nın İstanbul'u temsil etmesi gerektiğini belirten Koç'a İmamoğlu, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle." cevabı vermişti.

Fenerbahçe'den de İmamoğlu'na cevap gecikmedi.

"Bu camia sandıkta hesaplaşmayı çok iyi bilir"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımını alıntıladı.

Madde madde tepkilerini suralayan Sipahioğlu, şu ifadelere yer verdi:

"1) Bugün konuşan; Koç Holding BV değil, Fenerbahçe başkanıydı!

2) Dün, iktidarın bakanlarını çok daha sert eleştirdi. Herhalde çevren bilgilendirmemiş !

3) Yolun yol değil. Verdiğin kitaplar, bu açıklaman vs.

4) Burası Fenerbahçe! Özür dilemezsen elbet hesaplaşacağız!

Bu camia, sandıkta hesaplaşmayı çok iyi bilir. Ne iktidar ne muhalefet unutmasın.."