Fenerbahçe'den imam hatipli gençlere iftar programı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İlim Yayma Cemiyeti iş birliğiyle Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi öğrencilerini konuk etti.

Mehmet Tahir Kum'un haberine göre, 61 farklı ülkeden 325 öğrencinin katıldığı iftar programı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi.

Düzenlenen iftara Cumhurbaşkanı danışmanlarından Dr. İsrafil Kışla ve Yusuf Tülin de katıldı.

İMAM HATİPLİ GENÇLERİ İFTAR PROGRAMINDA AĞIRLADI

Ayrıca yine iftar programına futbolcular Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür de katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, etkinlikte gençlerle sohbet etti.

Daha sonra iftar programında açıklamalarda bulunan Başkan Koç, İlim Yayma Cemiyeti'nin çalışma faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade etti.

Başkan Koç son olarak öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.