Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması: Sporun siyasetten uzak olması gerektiğini hatırlatıyoruz Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması gereken Süper Kupa'da Atatürk krizi çıkmıştı. Özellikle muhalefetin sahiplenmeye çalıştığı olaya karşılık Fenerbahçe'den yanıt geldi. Açıklamada sporun siyasete karışmasının yanlış olduğu kaydedildi.

ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesi sonrası takımlar sahaya çıkmayı reddetti.

Talepler karşılık bulmayınca kulüplere maçın iptal edildiği bilgisi verildi.

Sporu siyasete sokmaya çalıştılar

Bu saatten sonra ise muhalefet özellikle 'Atatürk' konusu üzerinden sporu siyasete sokmaya çalıştı.

Çıkar ilişkisi olduğunda 'Atatürk'ü anmayan ünlü isimlerinde olaya dahil olmasıyla yaşanan kriz siyasi bir boyut kazandı.

Ekrem İmamoğlu miting düzenledi

Öyle ki CHP öncülüğünde yıllar önce düzenlenen Cumhuriyet mitingi gibi organizasyonlar düzenlenmeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerinin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap

Yerel seçimler öncesi siyasi kazanım elde etmeye çalışan muhalefete yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.

Geçtiğimiz akşam konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Fenerbahçe'den açıklama geldi

Günlerdir konu hakkında sessizliğini koruyan Fenerbahçe'den ise yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada bir bilgilendirme yapmanın zaruri bir hal aldığı kaydedildi.

"Yaşananlar siyasetle ilgili değil"

Açıklamada yaşananların dış politika ve siyasetle ilgisinin olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında sporun siyasetin içerisinde dahil edilmesinin Türk futboluna zarar vereceği ifade edildi.

"Bize destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanmış olan Süper Kupa final karşılaşması ve bu süreçte yaşananlar üzerinden oluşan gündeme dair kısa bir bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.



Öncelikle, tüm süreç boyunca milletimizin yanımızda olduğunu görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zor süreçte bize güç ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

"Aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır"

Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçemizin de üstün değerleridir.



Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin, maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız. Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur.

"Sporun siyasetten uzak olması gerektiğini hatırlatıyoruz"

Süper Kupa finalinin iptaliyle oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır.Yaşanan bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur.



Kamuoyunda yanlış bir kulvarda sürdürülmeye çalışılan tartışmaların bir an önce sona ermesi en büyük arzumuzdur. Sporun siyasetten uzak olması gerektiğini hatırlatarak; spor ve siyaseti birbirine karıştırmadan, sporu siyasi rekabetin malzemesi yapmadan, herkesi aklıselimle davranmaya davet ediyoruz.

"Hukuki adım atacağımızı kamuoyuna sunarız"