Fenomen Ece Ronay eşini hedef gösterdi: Karanlık insanlarla ilişkisi vardı Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ece Ronay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

DHA

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sık sık skandal olaylarla gündeme geliyor.

Ronay'ın adı son olarak eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanması olayına karıştı.

Konuya ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.

3 kişi tutuklandı

Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Karanlık insanlarla ilişkisi vardı"

Ece Ronay hakimlikteki ifadesi şu şekilde:

Mehmet Erdal Bilir, benim eski eşimdir. Kendisi ile yaklaşık bir yıl evli kaldık. Benim 'Ece Ronay Güzellik Merkezi' isimli iş yerimin isim hakkını kullanmasına ilk başta iznim vardı. Daha sonra benim onayım olmadan başkalarına satmaya başladı. İş yerine gittiğimde pos cihazından veya yapılan ödemelerin Vural Kurtlar isimli şahsa direkt olarak gittiğini gördüm. Mehmet'in yavaş yavaş karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım.

"Ben asla hedef göstermedim"

Ece Ronay ifadesinin devamında, şöyle dedi:

Bir gün 'Muhammet Yakut' ismi ile sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan hesabıma 'Sen temiz ticaret yapıyorsun. Fakat senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mailorder yapıyor' şeklinde bir mesaj geldi. Ben bu durumu Mehmet'e söyledim. Mehmet benden alacağı olmadığı halde 9 milyon liralık alacağı olduğunu iddia etmektedir. Bunu hatta canlı yayında da açıkça söyledi. Ben Mehmet'in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptım. Mehmet'in araçlarının 'Akamotor' isimli galeride olduğunu belirttim. Daha sonra burası kurşunlanmış. Ben asla hedef göstermedim.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)