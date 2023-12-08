Fenomen Gizem Bağdaçiçek "mağdurum" dedi: Pornografik görüntülerimi sızdırmışlar... Gizem Bağdaçicek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Pornografik görüntülerini sadece 160 takipçisiyle paylaştığını belirten Bağdaçiçek, "Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de sosyal medya fenomenleri mercek altında.

Son olarak gündeme, müstehcen içerikleri ile bilinen bir sosyal medya fenomeni geldi.

Fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüsü ile ilgili gelen şikayetler kapsamında dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bağcaçiçek, Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi. Ardından da serbest bırakıldı.

Gözaltı süreçi gündem olan sosyal medya fenomeninin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"Hesabımda iç çamaşırlı ve spor yaparken paylaşımlar yaparım"

İşte Gizem Bağdaçiçek’in ifadesi;

Ben twitter (X) sosyal medya platformunda 'avokadoyeşilii1' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur.

"160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım"

Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım.

"Başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış"

Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış.

"Ben bu olayın mağduruyum"