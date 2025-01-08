Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Haber Merkezi

Son dakika haberine emniyetin yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ilk dalgada yakalanarak ev hapisine mahkum edildiği soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüleri mercek altında.

KERİMCAN DA TUTUKLANDI

Bu kapsamda DJ olarak katıldığı bir programda arkasındaki ekranda yasa dışı bahis reklamı yaptığı ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Durmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.