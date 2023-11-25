Fenomen Reşit Bozdağ terör örgütü propagandasından tutuklandı! Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi Reşit Bozdağ'ın ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandığı açıklandı.

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Kısmetse Olur programı ile tanınan Melis Buse Betkayan, ilişkisi ile konuşuluyor.

Betkayan'ın birçok kez olaylı bir şekilde ayrıldığı TikTok fenomeni sevgilisi Reşit Bozdağ ile olayları sosyal medyada yankılandı.

Bir dargın bir barışık çift, son olarak yeniden barışarak ilişkilerine devam ederken bir kriz yaşadı.

Kesinleşmiş cezası belirlendi

Fenomen Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu.

Terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklandı

Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.

Uzaklaştırma kararı iddiası

Betkayan, sevgilisinin gözaltına alınma nedeni olarak uzaklaştırma kararı olduğunu iddia etmişti.

Betkayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanında benimle ilgili uzaklaştırma kararı ve konuşma yasağı vardı. Bana yakınlaştığı ve yasağı olmasına rağmen hakaret ettiği için gözaltına alındı. 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum." demişti.