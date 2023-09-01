Fenomen Taha Duymaz’ın annesi, oğlunun 20. yaş gününü kutladı: Seni çok özlüyorum yavrum 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, paylaşımıyla yürekleri dağladı.

İHA

Asrın felaketinin 7'inci ayına girildi.

Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın canımızı kaybettik.

Toplam 11 kenti vuran depremin acısı unutulmuyor.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da Hatay'da kardeşleriyle birlikte enkaz altında kaldı.

Acısı unutulmuyor

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duymaz'ın vefatı sevenlerini ve annesini derinden üzdü.

Öyle ki, depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz’ın acısı depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor.

"İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz"

Bugün ise Taha'nın doğum günü...

Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20. yaş gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Acılı anne paylaşımında, “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taham.” ifadelerini kullandı.