Fenomenler hakim karşısına çıkıyor Dilan Polat ile eşi Engin Polat yine kara para ve suç örgütüne üye olma suçundan yargılanan Bahar-Nihal Candan kardeşler, bu hafta hakim karşısına çıkacak.

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Özel Haber

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütüne üye olma suçundan tutuklanan fenomenlerin davaları başlıyor.

Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat ve hala tutuklu olan eşi Engin Polat, yine geçtiğimiz aylarda tahliye olan Nihal candan ile tutuklu olan kardeşi Bahar Candan, hakim karşısına çıkacak.

Fenomenler, mahkeme sırasında savunma yapacak ve davaya dair detayları tek tek anlatacak.

40 YILA YAKIN HAPİS TALEBİ

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede; suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DAVA YARIN BAŞLAYACAK

Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli, 4-5-6 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

CANDAN KARDEŞLERİN İLK DURUŞMASI DA YARIN

Polat çiftinin yanı sıra Candan kardeşler de yarın hakim karşısında olacak.

Bir televizyon programıyla ünlenen fenomen kardeşler, 16 Kasım 2023’te kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

BAHAR CANDAN İÇİN 44 YIL İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede; Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan’ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Candan kardeşlerin yargılanacağı davada ilk duruşma yarın görülecek.