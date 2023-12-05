Fenomenlere büyük darbe! Özlem Öz'den kayyum sonrası ilk açıklama

Dilan Polat ile başlayan fenomenlerin furyası sürüyor...
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından araştırılan fenomenlerden bazılarıyla ilgili karar çıktı.
Polat'ın paylaştığı "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafında yer alan Eylül Öztürk dahil 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı.
Kayyum kararının ardından konuşan Öztürk, "Kararı sizin gibi biz de buradan öğrendik. İşlerimizde herhangi bir aksama yok. Tam olarak neyle suçlandığımı bilmiyorum" dedi.
Özlem Öz ise şirketlerinin kapatılmadığını, güvenlik nedeniyle kendilerinin ara verdiğini söyledi.
"Kliniğimiz ve güzellik merkezimiz kapanmadı"
Sosyal medyasından açıklama yapan Özlem Öz, şu ifadeleri kullandı;
Yani lütfen medyadaki asılsız haberlere itibar etmeyiniz Akşama güzel birkaç haberim daha olacak kızlar. Beklemede kalın. Kliniğimiz ve güzellik merkezimiz kapanmadı arkadaşlar. Birkaç çalışanımız medya yaratılan tehdit atmosferi sebebiyle işten ayrılmayı tercih etti. Bu bariz karalama kampanyası esnasında, kendi güvenliğimizi tehlikeye atamayacağımız gibi, çalışanlarımızın da herhangi bir zarar görmesini göze alamayız. Sürecin uzaması halinde müşterilerimize iadelerini gerçekleştireceğiz ya da alternatif çözümler sunacağız.
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