Fenomenlere büyük darbe! Özlem Öz'den kayyum sonrası ilk açıklama Dilan Polat'ın paylaştığı "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafında yer alan Eylül Öztürk dahil 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı. Bu kararın ardından açıklama yapan Özlem Öz, "Kliniğimiz açıktır" dedi.

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Dilan Polat ile başlayan fenomenlerin furyası sürüyor...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından araştırılan fenomenlerden bazılarıyla ilgili karar çıktı.

Polat'ın paylaştığı "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafında yer alan Eylül Öztürk dahil 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı.

Kayyum kararının ardından konuşan Öztürk, "Kararı sizin gibi biz de buradan öğrendik. İşlerimizde herhangi bir aksama yok. Tam olarak neyle suçlandığımı bilmiyorum" dedi.

Özlem Öz ise şirketlerinin kapatılmadığını, güvenlik nedeniyle kendilerinin ara verdiğini söyledi.

"Kliniğimiz ve güzellik merkezimiz kapanmadı"

Sosyal medyasından açıklama yapan Özlem Öz, şu ifadeleri kullandı;