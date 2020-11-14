Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen nereli? Bir Başkadır dizisi Ferdi Özbeğen şarkıları

Netflix platformunda yeni yayınlanan yerli dizi Bir Başkadır ile yeniden gündeme gelen Ferdi Özbeğen kimdir, nereli gibi bilgiler merak edilmeye başlandı.

Öykü Karayel'in başrolü oynadığı Netflix yeni Türk dizisi Bir Başkadır izleyenler, dizi şarkılarını merak etmeye başladı.

Bölüm sonunda görüntüleriyle beraber şarkıları çalan Ferdi Özbeğen, Ülkü Aker’in dönemin yabancı şarkılarına yazdığı Türkçe sözleri kendine özel bir üslup ile söylemesiyle tanınıyor.

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

17 Ağustos 1941 doğumlu Özbeğen 28 Ocak 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Ferdi Özbeğen nereli olduğu da araştırılan isimler arasında. Annesi Ankaralı Katolik bir Ermeni aileden Afet Özbeğen iken babası da Girit göçmeni olan Hasan Özbeğen idi.

Ünlü şarkıcı İzmir’de dünyaya geldi. Özbeğen henüz 11 yaşında iken ortaokul ile beraber müzik öğrenimine de başladı. 1960 senesinde Özel İzmir Koleji’ni bitirdi ve İstanbul’da İktisat Fakültesi’ni kazandı. Ancak babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı ve müziğe yöneldi.

MÜZİK KARİYERİ

1965 senesinde Hürriyet Gazetesi Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. 1974 senesine dek orkestrasıyla çeşitli eğlence merkezlerinde konserler verdi. 1977 senesinde Özbeğen 45 Dakika adlı ilk uzunçalarını çıkardı.

Kısa sürede büyük bir satış yakalayan şarkıcı, 1980 yılına kadar 3 albümü hayranlarına sundu. Bu albümlerle çeşitli ödüller kazandı ve geniş bir hayran kitlesine kavuştu.

Aynı zamanda böylece tavernalar dönemi de açılmış oldu. Devam eden yıllarda Yaşadıkça, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine albümlerini çıkardı. 1982 yılında plaklarının çok satması nedeniyle vergi rekortmeni oldu.

Özbeğen’in 1986 senesinin sonlarına doğru çıkarmış olduğu Sevdiğiniz Şarkılar albümü de Türkiye’de çıkan ilk krom kaset olarak geçti.

80’lerin sonu ile 90’ların başına kadar çıkarttığı albümlerde alaturka ve taverna tarzı şarkılara yer verdi. Yeni müzik türlerinin gündeme gelmesiyle 90’larla beraber inzivaya çekilmeye başladı. Ancak 1998 yılında çıkardığı Kandil albümü yeni kuşaklar tarafından da tanınmasını sağladı.

Devamında 2001 yılında Ayrılmayalım isimli albümünü çıkardı. Özbeğen’in 26 sene önce okuduğu şarkılarının re-mastered çalışmasıyla 2006 yılında sunulduğu Can Suyum albümü de büyük ses getirdi.

Özbeğen, 2001 yılında prostat kanserine yakalandı ve 2013 senesinde kansere yenik düşerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında hayatını kaybetti.

Sanatçı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan törenin ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi. En popüler Ferdi Özbeğen albümleri arasında ise Bir Başkadır Ferdi Özbeğen, Bir Sır Gibi, Yaşadıkça, Mutluluklar, Nice Yıllara, Yaktı Geçti, Kara Sevda ve İşte Geldim bulunuyor.

FERDİ ÖZBEĞEN ESERLERİ