Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Tayfur, geride binlerce eser bıraktı.

Türkiye'de arabesk müzik denilince adı en önde gelenlerden olan, sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vuran Tayfur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömmeye hazırlanıyor...

İLK TÖREN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek.

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ

Öte yandan Ferdi Tayfur’un cenaze programında yoğun katılım beklentisi nedeniyle değişiklik yapıldı.

Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.

Tayfur'un cenaze namazı, Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olması kaynaklı izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.

ANMA PROGRAMIYLA TÖREN BAŞLAYACAK

Ünlü sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze programının yarın saat 12.00’de AKM’de düzenlenecek bir anma töreniyle başlayacağını açıkladı.

Anma töreninin ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.