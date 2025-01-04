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Türkiye sanat çınarı Ferdi Tayfur'u son yolculuğuna uğurluyor...

Özellikle 70'li yıllara damga vuran, arabeskin en önemli isimlerinden biri olan Tayfur, 79 yaşında ebediyete yolcu ediliyor.

Bu kapsamda ilk tören İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Binlerce hayranının katıldığı törende sahneye getirilen Ferdi Tayfur'un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında akrabaları yer aldı.

BÖBREĞİNİ VEREN OĞLU BAŞUCUNDA

Tabutun başucundaki isim ise dikkat çekti.

Tayfur'un 60 yaşındaki oğlu Timur Turanbayburt, tören boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı.

Turanbayburt, daha önce babasının böbrek rahatsızlığı yaşadığı dönemde böbrek bağışında bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Tayfur, oğlunun böbrek bağışını 2020 yılında Milliyet'e verdiği röportajda anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi ikinci baharımı yaşıyorum. Operasyonu 29 Nisan'da oldum, kendimi yenilenmiş ve çok iyi hissediyorum. Bir makinaya bağlı kalmadan özgür olabilmek çok güzel bir duygu. Ben böbrek nakli olmaktan aslında korkuyordum. Başlarda istemedim de.

"OĞLUM BANA İKİNCİ BAHARI YAŞATTI"

Ama ailem bunu olmam konusunda çok ısrar etti. Hızlı karar ve kati sonuç aldık. Çok şanslıyım oğlum Timur Turanbayburt'un böbrekleri nakil için uygun bulundu. Oğlum bana ikinci baharı yaşattı.

İğneden korkan biri olmasına rağmen bana böbrek vermek için hiç düşünmeden operasyon geçirdi. Yeter ki ben iyi olayım, sağlığıma kavuşayım diye... Bu yaptığı fedakarlık beni ayrıca duygulandırdı. İşte insan böyle zamanlarda ailenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyor."