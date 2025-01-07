Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sevenlerini adeta yasa boğdu.

Ölümünün ardından Tayfur için yoğun katılımlı bir anma ve cenaze töreni düzenlendi.

Ferdi Tayfur'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından ortaya çıkan serveti ise dikkat çekti.

USTA SANATÇIDAN GERİYE NELER KALDI NELER

Tayfur'dan geriye 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir yarımada başta olmak üzere pek çok gayrimenkul kaldığı öğrenildi.

Usta sanatçının 3 milyar TL'yi bulan serveti ise çocuklarına kaldı.

5 ÇOCUĞU ARASINDA BÖLÜŞTÜRÜLECEK

Sabah'ın haberine göre, Ferdi Tayfur'un serveti, muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.

Bu hesaba göre her çocuk, bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.

KİŞİ BAŞI 600 MİLYON TL...

Öte yandan yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapan Tayfur, Marmaris'teki yaşadığı yer için hep 'Cennetim' benzetmesini kullanıyordu.

Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor.

Türk Lirasına çevrildiğinde ise bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor.