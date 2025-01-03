Ferdi Tayfur'un acılı akrabaları: Maddi manevi çok zorluklar çekti

DHA

Arabesk müziğin güneşi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi altına alındığı hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Tüm sevenlerini ve sanat camiasını hüzne boğan Tayfur'dan geriye ölümsüz eserleri kaldı.

Aslen Adanalı olan sanatçının Yüreğir'de bulunan akrabaları da gözleri yaşlı, yürekleri yaslı halde Tayfur'un arkasından dua okudu.

Vefat haberiyle büyük bir acı yaşayan sanatçının akrabaları, Tayfur ile ilgili anılarını paylaştı.

TAYFUR'A GÖZÜ YAŞLI VEDA

Gözü yaşlı akrabalar, sanatçının babasını kaybetmesinin ardından küçük yaşlarda çalışma hayatına atılarak geçimini sağlamaya çalıştığını anlattı.

Anne tarafının müziğe yatkın olması nedeniyle Tayfur'un da sesinin çok güzel olduğunu ve İstanbul'da müzik sektörüyle tanışmasının ardından büyük üne kavuştuğunu söyleyen akrabaları, sanatçının köye de zaman zaman gelip, büyüklerini ziyaret etmeyi ihmal etmediğini söyledi.

"İSTANBUL'A GİDER TİŞÖRT SATARDI"

Ferdi Tayfur'un son olarak yaklaşık 1,5 yıl önce köye geldiğini söyleyen teyzesinin oğlu emekli Yusuf Fikirci (60), "Ferdi ağabey, köyümüzde ırgatlık ve muavinlik yapıyordu. Ağabeyimle birlikte tişört satarlardı. İstanbul'a gider, orada 1 ay kalır geri gelirlerdi. En son İstanbul'a gittikten sonra uzun zaman gelemedi. Ben o zamanlar küçük olduğumdan ağabeyimle daha çok vakit geçirirlerdi. Çok iyi bir insandı. Köye son olarak 1,5 yıl önce teyzemin oğlunun rahatsızlanması nedeniyle geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Oturduk, sohbet ettik, eskileri konuştuk ama o zaman biraz rahatsızdı." dedi.

"FERDİ TAYFUR'U FERDİ TAYFUR YAPAN ADANALI DOLMUŞÇULARDIR"

Akrabası Muammer Köymen (61) ise "Ferdi Bey, amcamın yanında muavinlik yapardı. Amcamın kayınbiraderi olur kendisi. Dayımın oğlu ile İstanbul'a sık sık gidip gelirlerdi. Burada getirdikleri tişörtleri satar tekrar dönerlerdi. Son gidişinde orada parladı. O zamanlar hep dolmuşlarda şarkıları çalardı. Ferdi Tayfur'u, Ferdi Tayfur yapan Adanalı dolmuşçulardır. Çok dinlerdik. Ben hala onun şarkılarını dinliyorum. Hiç kimseyi kırmadı, iyi insandı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"YETİM KALDI, MADDİ VE MANEVİ ÇOK ZORLUKLAR ÇEKTİ"

Teyzesinin kızı Güzide Köymen de Ferdi Tayfur'un köyde maddi ve manevi çok zorluklar yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: