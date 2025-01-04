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Haber Merkezi

Türkiye büyük bir sanatçısını kaybetti.

Bir döneme damga vuran, milyonların 'Ferdi Baba'sı Ferdi tayfur, hayatını kaybetti.

79 yaşında hayata gözlerini yuman sanat adamı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bu kapsamda ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Buradaki veda törenine katılan binlerce Ferdi Tayfur hayranı izdihama neden oldu.

AKM'ye gelen büyük kalabalık daha sonra Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geçti.

FOTOĞRAF ÇEKME YERIŞI

Cami avlusuna getirilen tabuta ulaşmak için yine her ünlü cenazesinde olduğu gibi yarış vardı.

Fotoğraf çektirmek, selfie yapmak için güvenlik şeridini aşanlar, tabutla ve cenazeye katılan ünlülerle aynı kareye girdikleri her noktadan fotoğraf çekmeye çalıştı.

oOanlar kameralara da yansıdı.