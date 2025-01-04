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Haber Merkezi

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sevenlerinin yüreğini yaktı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze namazı öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, hayranları akın etti.

AKM'yi dolduran hayranları, dualarla Ferdi Tayfur'u son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.

Tayfur'un peşe peşe şarkılarının da çalındığı AKM'deki törende gözyaşları da sel oldu.

Akabinde Tayfur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

KISA SÜRELİ TARTIŞMA YAŞANDI

Ferdi Tayfur'un vefatından önce arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur da cenazeye gelen isimler arasındaydı.

Babasını kaybettiğini öğrendiğinden bu yana gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Tuğçe Tayfur, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreninde babasının yeğeniyle tartıştı.

YEĞENİNİ KOVDU

Tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur'u akrabaları kabul etmedi.

Kısa süreli tartışmanın yaşandığı ve seslerin yükseldiği anlarda, küfür edildiği de görüldü.

Tuğçe Tayfur, okunan Fatiha duasının ardından tabutun başında olan Ferdi Tayfur'un yeğenini kovdu.

"ONU KİRLETEMEZSİN"

Tuğçe Tayfur'a o anlarda tepki gösteren Ferdi Tayfur'un yeğeni ise "Onu kirletmezsin. O geldi, gitti. Kirletemezsin." dedi.

Olay çok fazla uzamadan kapanırken, cenazeye gelen hayranlarının ise oluşturduğu kalabalık dikkati çekti.