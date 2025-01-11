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Haber Merkezi

Arabesk denince ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz ki Ferdi Tayfur'du.

Ünlü sanatçı Tayfu,r bir süredir tedavi gördüğü Antalya’da 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Tayfur'un ölümü üzerine birçok vatandaş hastaneye koştu, sevenleri cenazesi için ülkenin dört bir yanından İstanbul'a akın etti.

YOĞUN KATILIMLI CENAZEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞTI

Cenazede izdiham yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu önlemlere takılan bir isim ise tanıdık çıktı.

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı 'Muro' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mustafa Üstündağ da Ferdi Tayfur'un cenazesi için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi.

POLİSLER TANIMADI: PROTOKOL BÖLÜMÜNE GEÇMEK İSTERKEN DIŞARI ATILIYORDU

Kurtlar Vadisi’nin ‘Muro’su oyuncu Mustafa Üstündağ, Tayfur’un cenaze törenine katılmak isterken polisler kendisini bir hayran sandı.

Protokol bölümüne alınmayan Üstündağ, yaka paça dışarıya atılmak istendi.

Bu sırada vatandaşlar polisleri uyarınca gerginlik büyümeden sona erdi.

O anlar böyle görüntülendi.