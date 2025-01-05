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Haber Merkezi

Sanat dünyasının en ünlü isimlerinden olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tayfur'un vefat haberi Türkiye'yi yasa boğdu.

İstanbul'a getirilen Tayfur'un cenazesine binlerce insan katıldı.

Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi, skandal niteliğinde bir olay yaşandı.



AYAKKABI HIRSIZLARI BOŞ DURMADI

Cenaze namazı öncesinde ikindi namazını kılmak için camiye giren Ferdi Tayfur hayranlarından bazıları, camiden çıktıklarında ayakkabılarının çalındığını fark etti.

"FEDA OLSUN"

Ayakkabıları çalınan bir hayranı, "Ferdi Baba'nın cenazesi için Ümraniye'den kalktık buraya geldik lakin Allah gani gani rahmet eylesin burada 7-8 kişinin ayakkabısı camide kayboldu. O da ona feda olsun." dedi.

Ayakkabıları kaybolan bir başka Ferdi Tayfur hayranı ise camiden çıkışta kapı önünde çorapları ile beklerken görüntülendi.

"YALIN AYAK GİDECEĞİZ"

"Ayakkabıyla geldik yalın ayak gideceğiz buradan." diyen Ferdi Tayfur hayranı, yakınının ayakkabı getirmesini bekledi.

Bir başka Tayfur hayranı ise, "Ne yapıyorsunuz şimdi, ne yapacaksınız?" sorusuna, "Vallahi bilmiyorum. gitmeye çalışacağız da nasıl gideceğiz bilmiyorum." cevabını verdi.

HAYIRSEVERLER AYAKKABI HEDİYE ETTİ

Ayakkabısı kaybolan bir Ferdi Tayfur hayranı, "Canımız sağ olsun ya ben şimdi yenisini alacağım. Allah'tan ki yakında mağaza var." diye konuştu.

Yanında yakınları olanlar caminin karşısındaki alışveriş merkezinden yeni ayakkabı alınmasını bekledi, bazılarına ise hayırseverler ayakkabı hediye etti.

"Canımız sağ olsun ya ben şimdi yenisini alıcam. Allahtan ki yakında mağaza var."