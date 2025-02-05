Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı: Mal varlığının bir kısmını bağışladı

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Türkiye yeni yıla acı haberle girdi...

Sanat dünyasının en ünlü isimlerinden olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

VEFATI YASA BOĞDU

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tayfur'un vefat haberi, Türkiye'yi yasa boğdu.

CENAZESİNE AKIN ETTİLER

Ölümüyle sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen anma törenine sanatçının hayranları adeta akın etmişti.

79 yaşında hayata veda eden sanatçı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un servetinin yaklaşık üç milyar lira olduğu öne sürülmüştü.

Çocukları arasında miras kavgaları devam ederken, Ferdi Tayfur'un hem yeğeni hem de menajeri olan Şirin Gözalıcı, ünlü ismin vasiyetini açıkladı.

MAL VARLIĞININ BİR KISMINI BAĞIŞLADI

Gözalıcı yaptığı duyuruda, usta sanatçının mal varlığının bir kısmını TSK'ya, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını söyledi.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti şu şekilde:

Ailemizin çınarı, canımız, babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Vasiyetin açıklandığı duyurunun imza kısmında Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul ve Tayfur'un son çocuğu Ferdi Taha Tayfur'un adı yer alırken, Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.

MİRASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Ferdi Tayfur'un 80 daire, 7 villa, Marmaris’te "cennetim" olarak adlandırdığı bir ada ve birçok gayrimenkulü olduğu öne sürüldü.

Bunlarla birlikte ünlü sanatçının 3 milyar liralık mirasının olduğu da iddia edildi.