Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası siyasilerden bağşsağlığı mesajı

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Türk sanat camiasını yasa boğacak haber akşam saatlerinde geldi...

Arabesk müziğin efsane ismi 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılan ve soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.

Akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre ise, bir süredir tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.

Acı haber sonrası sevenleri başsağlığı mesajı yayınladı. İşte siyasilerden gelen başsağlığı mesajları;

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, yayınladığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayarak şu sözleri sarf etti:

Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

BAKAN KACIR VE EKREM İMAMOĞLU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, başsağlığı mesajında, "Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ VE BAKAN BAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ise bağsağlığı mesajında, "Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

BAKAN IŞIKHAN VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

Vefat haberini teessürle öğrendiğim usta sanatçımız, Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, şu sözleri sarf etti: