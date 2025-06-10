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DHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten acı haber dün geldi..

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı.

ÖZGÜR ÖZEL CENAZE ARABASINA BİNDİ

Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

Zeyrek'in cenazesi hastaneden alınırken CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de morg önünde hazır bulundu.

Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Özgür Özel, cenaze aracında en öne oturdu.

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önünde tören düzenleniyor.

Zeyrek'in eşinden sonra konuşma yapan Özgür Özel, kürsüde ağladı.

Özel "Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları, ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlardı. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine çocuklarına Manisa'ya." dedi.

EŞİ HELALLİK İSTEDİ

Kürsüye gelen Nurcan Zeyrek, "Çok inançlı biriydi. Sizden helallik istiyorum. Hakkınızı helal ediyor musunuz?" dedi ve dakikalarca ağladı.

"O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. 'Yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi. 'Belediye başkanı olacağım' diyordu." ifadelerini kullanan Nurcan Zeyrek, "Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerde helallik istiyorum." dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Nurcan Zeyrek, "Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Türkiye'nin duaları bizimle... Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.