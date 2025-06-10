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DHA

Manisa'nın acı kaybı...

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde dün saat 17.05’te hayatını kaybetti.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 20’den fazla kişinin ifadesi alındı.

Bu kişilerden 2’sinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

"68-80 VOLT DALGALANAN AKIMA KAPILMIŞ"

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin yaptığı teknik incelemelerde, havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu tespit edildi.

Ayrıca, tesisatta nem oluştuğu belirlendi.

Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olduğu belirtilirken, Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan akıma kapıldığı ifade edildi.

KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAMIŞ

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde bulunan kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlevsiz hale geldiği, villanın ana şalterinde ise böyle bir sistemin hiç bulunmadığı kaydedildi.

Zeyrek’in filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek için makine dairesine indiği, burada çıplak ayakla ve ıslak zeminde bulunduğu da raporda yer aldı.

RAPOR SAVCILIĞA SUNULACAK

Yapı ruhsatı ve diğer teknik detaylarla birlikte tamamlanacak raporda, olayın oluş şekli ve olası ihmaller de değerlendirilecek.

Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi bekleniyor.

ACI HABER 67'NCİ SAATTE GELDİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek hemen yoğun bakıma alındı.

70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndürüldü.

Ancak üç dakika boyunca akıma maruz kaldığı belirtilen Zeyrek'in birçok organı hasar görmüştü.

Türkiye'nin önde gelen profesörlerinden görüşler alındı, İzmir'den özel cihazlar getirildi.

Ancak bütün çabalar 67'nci saatte yerini acıya bıraktı.

Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesini kaybetti.