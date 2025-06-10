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Haber Merkezi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti.

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, ilginç bir an kayda alındı.

TABUTUN BAŞINDA SİYASİ SÖZLER

Ferdi Zeyrek'in tabutunun başına gelen bir kadın, bazı siyasi söylemlerde bulundu.

Zeyrek için parti fark etmeden herkes bir hayli üzülürken, bu siyasi söylemler ise dikkat çekti.

Hem ağlayan hem de konuşan vatandaş, şöyle dedi:

"MAHSUN BAŞKANLAR, ÖZGÜR'LER"