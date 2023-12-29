Fergio House çetesine ait yeni ayrıntılar! Müstehcen paylaşımların perde arkası... Müstehcen paylaşımlarla bilinen ve dün gözaltına alınan Fergio House isimli çetenin, lüks bir villada yılbaşı partisi vermeye hazırlandıkları ortaya çıktı.

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DHA

Sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken 'Fergio House' çetesi, ekiplerin radarına girdi.

Bunun üzerine ekipler, Kafes-25 operasyonuyla çeteye ağır darbe vurdu.

Dün harekete geçen güvenlik güçleri, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda sosyal medyada 'Fergio House' ismiyle hesaplar açan, kullandıkları villaya da bu ismi veren şüphelilerin, daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu öğrenildi.

Yılbaşı partisi hazırlığındaydılar

Çetenin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandıkları ortaya çıktı.

Soruşturma devam ederken çeteye ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Kurucusu maske takarak sesini değiştiriyor

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu olduğu tespit edilen kişinin, iç mimar Ferhat G. olduğu tespit edildi.

Daha önce yaptığı birçok restorasyon projesiyle tanınan Ferhat G.'nin yine ünlü oteller için de projeler hazırladığı saptandı.

Lüks hayatlarla kişileri çeteye çekmeye çalıştılar

Öte yandan Ferhat G.'nin, yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.

Şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.

19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan dün İstanbul merkez olmak üzere Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 19 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)