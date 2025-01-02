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DHA

Her yılbaşı döneminde gündeme gelen özel partiler bu yıl da sosyal medyada kendini açık etti.

İstanbul'da 28 Aralık 2023'te 'Fergio House' ismini verdikleri villada parti vererek buradan müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar Ferhat Günay olduğu ve tanınmamak için maske taktığı belirlenmişti.

MÜSTEHCEN YAYINLAR

Müstehcen içerikli parti düzenleyen Ferhat Günay, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesaplarında bu partileri paylaşıma açıyordu.

Günay’ın yılbaşı partisine geçen yıl Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Fergio House'un kurucusu olduğu belirlenen mimar Ferhat Günay’ın tutuklandığı soruşturmada 18 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı.

200 KİŞİLİK ÖZEL YILBAŞI PARTİSİ

Günay da 20 Mayıs 2024'te cezaevinden tahliye olmuştu. 31 Aralık gecesi Ferhat Günay'ın 200 kişinin katıldığı özel bir parti düzenlediği ortaya çıktı.

Yılbaşı partisi Büyükçekmece'deki 10 oda 2 salondan oluşan villada düzenlendi.

Özel dansçıların katıldığı yılbaşı partisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Yüzleri maskeli 200 kişinin katıldığı parti boyunca müzikler eşliğinde dans edildi; havai fişek gösterisi düzenlendi.