Fergio House operasyonundan yeni ayrıntı! Mal varlıklarına el konuldu Sosyal medyada hesapları üzerinden yaptıkları cinsel içerikli paylaşımlarla bilinen 'Fergio House' isimli çetenin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 85 milyon TL'lik mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

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İHA

Müstehcen paylaşımlarla bilinen "Fergio House" isimli çeteye yönelik soruşturma devam ediyor.

Güvenlik güçlerince, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takibin başlatılmasıyla 'Fergio House' adlı hesaptan paylaşım yapanlara yönelik harekete geçildi.

Yılbaşı partisi hazırlığındaydılar

Çetenin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlandıkları ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti.

Adliye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şüpheli tutuklanmıştı.

85 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu

Çalışmaların devamında; F.G., S.G. ile S.G.C. isimli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı alındı.

Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)