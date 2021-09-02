Ferhan Şensoy'a veda

70 yaşında hayata gözlerini yuman usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, Beyoğlu Ses Tiyatrosu’ndaki tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tiyatronun duayen isimlerinden Ferhan Şensoy...

İki gün önce kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden Ferhan Şensoy, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından cenazesi hastaneden alınan usta isim, tören için ilk olarak Galatasaray Lisesi’ne getirildi.

"HASTANEDE HEP BURAYI SORUYORDU"

Burada konuşam yağan Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Şensoy, “Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

DOSTLARINDAN VEDA

Cenaze daha sonra ise ikinci tören için Beyoğlu Ses Tiyatrosu’na getirildi.

Törene sanat camiasından birçok isim katılırken, sahneye çıkan dostları Şensoy hakkında son sözlerini dile getirdi.

"KOLTUKLAR ONUN İÇİN AĞLIYOR"

Oyuncu Zeliha Berksoy konuşmasında, Şensoy'un, Ortaoyuncular Tiyatrosu'nu kendi emekleriyle yükselttiğini anlatarak "Tiyatro, localar, koltuklar onun için ağlıyor." dedi.

"IŞIKLAR İÇİNDE YAT"

Şensoy ile ilgilini anısını atlattıktan sonra gözleri dolu dolu konuşan Yazar Nedim Gürsel, "Işıklar için yat Ferhan, hoşça kal" ifadesini kullandı.

"KUYRUKLU YILDIZ GİBİ ÇARPIP GİTTİ"

Haldun Taner'in eşi Demet Taner de "İki gündür uyumuyorum, Ferhan ila yatıp Ferhan ile kalkıyorum. O da herkes gibi ölümsüzdü ama erken bir ölümdü. Ferhan Şensot bir kuyruklu yıldız gibi dünyamıza çarptı ve arkasında koskocaman bir boşluk bırakarak gitti. Sevdiği, saydığı ve bu milleti yücelten her şeyin yanındaydı. " dedi.

"EMANETÇİSİYİZ"

Oyuncu Şevket Çoruh ise "İlk önce Ortaoyuncular ailesine baş sağlığı diliyorum. Onun emanetçisiyiz, başımız sağ olsun. Çok söylenecek şey var, kitaplar yazılacak hakkında oyunlarını oynayacağız. Hepimizin başı sağ olsun."

ZİNCİRLİKUYU'DA DEFNEDİLECEK

Tören sonrası ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Şensoy'un cenazesi daha sonra ise Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor