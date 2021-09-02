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- Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı
Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı
Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda eden usta isim Ferhan Şensoy, ikindi vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
- İHA
- 02.09.2021 - 09:15
- Güncelleme : 02.09.2021 - 09:32
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.
Şensoy’un vefatı tüm sanat camiasını yasa boğarken, cenazesi bugün eski eşi Derya Baykal’ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.
BEYOĞLU'NDA SON VEDA
Şensoy için bugün saat 13.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek.
ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLECEK
Törenin ardından ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ferhan Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı ViDEO