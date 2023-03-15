Ferhat Murat, CHP'li Berhan Şimşek'in iddialarını tek tek çürüttü Tv 100 canlı yayınına katılan CHP'li Berhan Şimşek'in, iktidar aleyhine ortaya koyduğu her iddia Ferhat Murat tarafından çürütüldü.

2023 seçimleri yaklaşırken, siyasi arena hararetleniyor.

Tv100 canlı yayınına katılan CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, gündeme damga vurdu.

Söyledikleri asılsız çıktı

Siyasal İletişimci Ferhat Murat ile tartışan Berhan Şimşek'in tezleri birer birer çürütüldü.

Bir olay hakkında görüş beyan eden Şimşek, resmi açıklama ile karşılık alsa dahi direnişinden vazgeçmedi.

Hande Aydemir moderatörlüğündeki programda hararetli anlar yaşandı.

Terörist cenazesi kapsamında başlayan konuda "Selahattin Demirtaş kınadı dediniz ya, terörist cenazesine gitmeyen milletvekilini disipline veririm diyen de Demirtaş'tı." ifadeleriyle tepki veren Ferhat Murat'a karşılık olarak Berhan Şimşek, "Acımasız sözler kullanıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li askerlere mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikalı askerlere Irak'tan sağ salim döner dediğini iddia eden Berhan Şimşek'in bu sözlerinin de çarpıtılmış olduğu ortaya çıktı.

Şimşek; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğini vurguladığı "Türkçe'sini okuyabilirim ABD askerinin en az kayıpla eve dönmesi için dua ediyoruz." sözlerini ifade etti.

Ferhat Şimşek, konuya şu ifadelerle açıklık getirdi;

Böyle bir video yok, mektup var. Orijinal metnini okuyabilirim. Yanlış çeviri, dezenformasyon. Türkçesini okuyorum. ''Bu cesur kadın ve erkeklerin evlerine dönmeleri ve Irak'taki acıların en kısa zamanda sona ermesini umuyor ve bunun için dua ediyoruz' diyor. İngilizce çevirebilenler zaten çevirir. Yanlış bir çeviri ifade ettiniz.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi bayraklar toplatıldı

Bu ifadelerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti sırasında bayraklar toplatıldı iddiasına tepki veren Berhan Şimşek, "Vali, bir bakanın telefonuyla bayrakları toplatmış, böyle bir şey olmaz." şeklinde konuştu.

Bu esnada moderatör bir son dakika bilgisini paylaştı.

Hande Aydemir, "Araya gireceğim, CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi bayrakların talimat ile kaldırıldığı iddiası doğru değildir." açıklamasını aktardı.

Sözleri saniye farkla asılsız olduğu ortaya çıkan Berhan Şimşek, emin olmak için son dakika kaynağını sordu..

Resmi açıklamayı kabul etmek istemeyen Şimşek, "Bana göre bu bayrakları o taraftan provokasyon bu taraftan emirle kim toplattıysa hata etmiştir." dedi.

"Dezenformasyon nükleer silahtan daha tahrip edici"

Ferhat Murat ise şöyle devam etti;