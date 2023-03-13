Ferhat Murat: HDP ve HÜDA PAR yan yana getirilemez Siyasal iletişimci Ferhat Murat, HDP ile HÜDAPAR'ın yan yana getirilemeyeceğini belirterek, "HÜDAPAR’ın önünde Diyarbakır annelerini göremezsiniz. HÜDAPAR bir terör eylemi eylemi yapmamıştır, çocukları kaçırmamıştır. Ya da tren garında bomba patlatmamıştır." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Seçimlere sayılı günler kala ittifaklar da çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda AK Parti, HÜDAPAR'ı Cumhur İttifakı'na davet etti.

Partiler arasında süren görüşmeler devam ederken siyasal iletişimci Ferhat Murat'tan dikkat çeken bir analiz geldi.

Ensonhaber'in YouTube sayfasında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Murat, HDP ile HÜDAPAR'ın yan yana getirilmemesi gerektiğini söyledi.

"HDP ile HÜDAPAR’ı yan yana getirmemiz söz konusu değil"

Millet İttifakı'nın konuyla ilgili bir algı yapmaya çalıştığını belirten Ferhat Murat, "HÜDAPAR’ın katılmasına daha çok Millet İttifakı tabanı, HDP’yle olan teması legalleştirebilir miyiz bakın onlar da aslında Kürt etnik kökenine ait bir partiyle ittifak yapıyorlar gibi bir algı oluşturma çabası ortaya koydu. Ama tabii HDP ile HÜDAPAR’ı yan yana getirmemiz söz konusu değil. Çünkü HÜDAPAR’ı ilişkilendirmek istedikleri Hizbullah terör örgütü 2000 yılında Beykoz’da gerçekleştirilen operasyonda liderlerinin etkisiz hale getirilmesiyle sona ermiş bir terör örgütü. 12 yıl sonra 2012 yılında kurulmuş bir siyasi partiden bahsediyoruz." dedi.

"HÜDAPAR'ın önünde Diyarbakır annelerini göremezsiniz, HÜDAPAR bir terör eylemi yapmamıştır"

Sözlerine devam eden Murat, daha sonra HDP ile HÜDAPAR'ı karşılaştırdı.

Murat sözlerine şöyle devam etti: