Ferhat Murat, Ekrem İmamoğlu'nun stratejisini açıkladı: Seçimleri kaybedeceğini biliyor CHP'de değişim tartışmaları sürerken Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat yaşanan süreci Ensonhaber'de değerlendirdi. Murat, İmamoğlu'nun seçimleri kaybetmekten korktuğu için genel başkanlığa aday olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarları dur durak bilmiyor.

'Değişim' vurgusu ile yola çıkan ve birçok kez dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrısını yinelemeyi sürdürüyor.

CHP'de kazan kaynıyor

CHP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yanlıları olarak ikiye bölünmeye doğru giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı koltuğunu koruma derdinde.

Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, Ensonhaber Youtube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında Moderatör İlker Koç'un konuğu oldu.

CHP'deki değişim tartışmalarını yorumladı

Ferhat Murat CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan genel başkanlık sürecini ve Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini değerlendirdi.

"Seçimleri kaybedeceği için genel başkanlığa aday olmak istiyor"

Murat değerlendirmesinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmekten korktuğu için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ifade etti.

"İmamoğlu CHP tabanında karşılık görmedi"

Ferhat Murat'ın Ekrem İmamoğlu ve CHP'deki değişim sürecini değerlendirdiği açıklaması şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu siyaseti çok konforlu yapmayı terceh eden bir isim. Şu anda 2024 seçimlerinde İstanbul’a aday olmaktan çekiniyor çünkü kaybedeceğini biliyor. Anketlere bakıldığı zaman İmamoğlu’nun kaybetme ihtimali çok daha fazla. Bunu göze alamayacağı için, kaybeden birisi olmamak için genel başkanlığa talip oldu. Seçimlere 7-8 ay kalmışken genel başkanlığa adayım diyorsanız siz seçimlerden çok endişe duyuyorsunuz demektir. Ekrem İmamoğlu oluşturmak istediği baskının CHP tabanında bir karşılık görmediğini görerek geri adım atmak durumunda kaldı.

"İmamoğlu adaysa adayım desin"

Eğer adaysanız net bir çıkış yaparsınız, somut ifadeler kullanırsınız. Ama ne konuşuluyor değişim. Değişim nedir bu değişimin bir altını açın. Genel başkan değişimi mi siyasi pozisyon değişimi mi bunları bilelim.

NATO Zirvesi'ni değerlendirdi

Ferhat murat program sürecinde kritik öneme sahip NATO Zirvesi'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğini de değerlendirdi.

İsveç'in NATO üyeliği

Ferhat Murat, NATO Zirvesi'ne yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

Tahıl Koridoru’nun açılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’dan Afrika’ya Güney Amerika’dan pek çok yere kadar insanların açlıktan kurtulmasına engel oldu. Türkiye dış politikada tarihi bir süreç yönetiyor. Bunu dikkate alarak İsveç’in NATO’ya girişini bir buçuk yıldır veto koymuş durumdayız. Güvenliğinizi ön plana koymak durumundasınız. İsveç ne yapıyor FETÖ ve PKK’ya kucak açıyor. Türkiye’nin talepleri çok makul taleplerdi. Süreç içerisinde İsveç’ten adımlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında işi sağlama alacağını belirtti. Bu teklifin Meclis’e gelmesi onaylanacağı anlamına gelmiyor. Meclis2te karar alınırken İsveç’in yürüteceği süreç dikkate alınacak. Bu tam bir satranç oyunu. Sayın Erdoğan son süreçte ortaya koydu dış politika stratejisiyle önemli bir adım attı. Rafa kaldırılmış AB kartı tekrar masaya geldi. Kimsenin beklemediği bir hamle oldu.

Türkiye’nin AB’ye girme süreci

Şu anda Avrupa Birliği, İngiltere’nin ayrılmasıyla eski cazibesini yitirmiş durumda. Güçsüz ülkeleri hemen alırken Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi 50 yıldır bekletiyorsunuz. Burada amaç dikkat çekmekti. Şu an Erdoğan’ın elinde güçlü bir İsveç kartı var. Birebir yazılan reçeteler uygulanmasına rağmen Türkiye AB’ye alınmadı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rotayı değiştirdi. Böylelikle en büyük ihracat potansiyelimiz Avrupa ile ticari ilişkiler gelişecek, gümrük anlaşması gibi süreçler devreye alınacak.

Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliği