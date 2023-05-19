Ferhat Murat, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı Siyasal iletişimci Ferhat Murat, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini duyururken, "Herhangi bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bir bakanlık gibi siyasi pazarlığın olmadığının da altını çizelim" dedi.

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14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye tercihini yaptı.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5.17 oldu.

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta bir kez daha yarışacak.

"Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacak"

Siyasal İletişimci Ferhat Murat, tv100'de katıldığı programda Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacağını duyurdu.

Ferhat Murat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: