Ferhat Murat: Türkiye, Batı'nın canını sıkmaya devam edecek

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Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel programına konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat, İsviçre'de terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif eylemini yorumladı.

Ferhat Murat bu eylemlerin aslında Türkiye'nin lehine olan politikalardaki ısrarına Batı'nın bir refleski olduğunu belirterek şunları söyledi:

Batı, neden Erdoğan'dan dertli, buna bakmak lazım. Türkiye eksenli bir politikayı hayata geçirdi. Türkiye'nin menfaatlerini Batı'nın önünde tuttuğu için. Geçmişte Batı, ABD ile birlikte Türkiye üzerinden menfaat elde edebilen politikalarını rahatlıkla hayata geçirebiliyorlardı. Seçim öncesinde yabancı basın kapaklarında gördük. Sayın Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini ve bunun da demokrasi adına olması gerektiğini, demokrasi maskesiyle ortaya koydular.

Türkiye enerji alanında, savunmada, kendi menfaatlerini önceleyen anlaşmalarda ısrarıyla Batı'nın canını sıkıyor. Kusura bakmayın, Türkiye, kendi menfaatlerini öne koyarak canınızı sıkmaya devam edecek. Milletin tercihi de bu yönde oldu zaten. Bu açıdan baktığımızda, Erdoğan karşıtlığının asıl nedeninin ne olduğu zaten ortada. türkiye özellikle savunma sanayiinde ciddi ihracatlar yapıyor, onlardan almıyor. Bunu ellerinden aldık, uluslararası pazarda rakip olduk. Batılı liderlerin bundan rahatsız olmasını doğal buluyorum. Ama içimizdeki rahatsız olanlar, aynı gemide olduğumuzu unutarak nasıl hareket ediyorlar, gerçekten anlayamıyorum. Bu ülkenin enerji politikalarındaki olumlu adımlar, milli projelerinin güçlenerek hayata geçmesi, herkesin konforuna etki edecek. Nerede pozisyon almak gerektiğini doğru bir analizle hayata geçirmek önemli.